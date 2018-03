SOCIAL. Capitale innevata: la mattinata di Ciro, Luis Alberto e gli altri biancocelesti (FOTO)

NEVE A ROMA – La Capitale si è svegliata con la neve. I campi di Formello sono impraticabili: la Lazio oggi lavorerà in palestra per preparare la sfida con il Milan di Coppa Italia. Sui social i giocatori hanno voluto immortalare quest’atmosfera magica in varie Instagram Stories. Luis Alberto ha postato vari video nei quali gioca con la neve con degli amici, mentre Immobile, da casa sua, ha pubblicato delle stories con la neve che scende e le sue bimbe che vogliono assolutamente giocarci.

LUIS NANI SU TWITTER

CIRO IMMOBILE SU INSTAGRAM

LUIS ALBERTO SOCIAL – “Buongiorno” ha scritto lo spagnolo su un video in cui inquadra il giardino di casa pieno di neve. Nelle Stories successive il trequartista biancoceleste ha postato dei video con alcuni amici mentre gioca sulla neve.

CIRO IMMOBILE SOCIAL – Ciro ha pubblicato una stories nella quale inquadra la neve dalla finestra e le bimbe dentro il lettone con Jessica, sono meravigliate dallo spettacolo che c’è fuori. Nelle stories successive, le sue bimbe dicono di voler giocare con la neve.

