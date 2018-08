CALCIOMERCATO. Lazio, una squadra “da vendere”: ecco tutti gli esuberi

CALCIOMERCATO LAZIO – C’è una potenziale formazione extra che si allena quotidianamente a Formello, senza una squadra. Si tratta dei tanti esuberi in casa Lazio che da tempo aspettano una collocazione che stenta ad arrivare. Calciomercato chiuso in entrata ma non in uscita: da Perrea a Kishna, da Germoni a Filippini passando per Morrison e Mauricio, i cui ingaggi – scrive il Corriere dello Sport – sono più alti rispetto ai fuori rosa. Insomma, la società capitolina ha un’intera squadra da vendere.