SPAL FARES CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio stringe per Mohamed Fares. E’ di qualche giorno fa la notizia dell’interesse dei biancocelesti per il giocatore della Spal. Ed ora, anche secondo La Nuova Ferrara, la trattativa dovrebbe farsi. Come? Si prevede un conguaglio più il portoghese Bruno Jordao ed il rinnovo del prestito di Alessandro Murgia.