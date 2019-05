De Biasi “Alla Lazio manca l’apporto dei suoi giocatori chiave. Degli acquisti estivi si salva solo Correa”

DE BIASI – Questo pomeriggio con la sconfitta contro l’Atalanta, la Lazio ha detto addio alle ultime speranze di qualificazione alla Champions League. Queste le parole di De Biasi rilasciate a 90esimo minuto, relative alla stagione biancoceleste.

LAZIO – “La Lazio ha perso contro una grande Atalanta, su questo non c’è dubbio. Ma rispetto allo scorso anno manca l’apporto di alcuni giocatori chiave, come Milinkovic-Savic e Immobile. Così come gli acquisti estivi che, salvando Correa, non si sono rivelati funzionali al progetto biancoceleste”.