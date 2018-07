AURONZO. Giorno 5, l’allenamento mattutino: esercizi sulla difesa, il resto della squadra in palestra (FOTO)

AURONZO QUINTO GIORNO – Quinto giorno di ritiro per i biancocelesti ad Auronzo di Cadore. I ragazzi di Inzaghi, impegnati ieri nel primo test amichevole, torneranno sul prato dello stadio Zandegiacomo questa mattina, alle ore 10:00, per dare inizio all’allenamento mattutino. Nel pomeriggio, come di consueto, dalle ore 17:00, al via la seconda seduta d’allenamento sotto le Tre Cime di Lavaredo.

Dallo stadio Zandegiacomo

Michela Santoboni

LA CRONACA DELL’ALLENAMENTO

ORE 11.25 – L’allenamento mattutino è terminato. In campo resta Bastos che scambia qualche palleggio con il preparatore Bianchini.

ORE 11.18 – In campo arriva anche Peruzzi che si ferma a dialogare con Inzaghi.

ORE 11.00 – Proto raggiunge la porta dove continua ad allenarsi la difesa che continua ad alternarsi agli ordini di Inzaghi.

ORE 10.52 – Al posto di Luiz Felipe, Filippini e Wallace entrano Bastos, Acerbi e Radu.

ORE 10.50 – Inzaghi a colloquio con Acerbi e Radu, al loro posto Wallace e Luiz Felipe.

ORE 10.45 – La mattinata sembra essere dedicata alla difesa: Bastos, Acerbi e Radu vengono impegnati da Neto e Sprocati, con Lombardi a dare il via all’azione.

ORE 10.35 – Si scende in campo. La difesa agli ordini di Farris che distribuisce le pettorine. Bastos, Filippini, Luiz Felipe, Acerbi, Bastos, Radu in verde.

ORE 10.15 – Il resto del gruppo è impegnato in palestra.

ORE 10.00 – Portieri in campo agli ordini dei preparatori, assente Strakosha. Giornata soleggiata in quel di Auronzo.