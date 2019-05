SERIE A, i risultati della 35esima: pari tra Udinese e Inter, l’Empoli riaccende la lotta salvezza

SERIE A 35ESIMA GIORNATA – Sta per calare il sipario anche su questo campionato: venerdì 3 maggio al via la 35esima giornata di Serie A. Ad aprire le danze c’è la Juventus che affronta nel derby della Mole in Torino in piena corsa Champions; chiude il Milan che a San Siro accoglie il Bologna. Di seguito il programma nel dettaglio.

VENERDI 3 MAGGIO

ORE 20.30 Juventus-Torino 1-1 (18′ Lukic, 84′ Cristiano Ronaldo)

SABATO 4 MAGGIO

ORE 18.00 Chievo-Spal 4-0 ( 8’ Felipe, 47’ Floccari, 55’ Felipe, 81’ Kurtic)

ORE 20.30 Udinese-Inter 0-0

DOMENICA 5 MAGGIO

ORE 12.30 Empoli-Fiorentina 1-0 (54′ Farias)

ORE 15.00 Lazio-Atalanta

ORE 15.00 Parma-Sampdoria

ORE 15.00 Sassuolo-Frosinone

ORE 18.00 Genoa-Roma

ORE 20.30 Napoli-Cagliari

LUNEDI 6 MAGGIO

ORE 20.30 Milan-Bologna