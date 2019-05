Serie A, Lazio: nessun primo tempo chiuso in svantaggio in casa, nelle ultime 17 partite

LAZIO PRIMO TEMPO – Nella serata di ieri la Lazio ha pareggiato per 3-3 contro il Bologna, nell’ultima gara della stagione all’Olimpico. Come riporta LazioPage, in questo campionato i biancocelesti non hanno mai chiuso il primo tempo in svantaggio, nelle 17 partite giocate in casa. Si tratta della terza striscia più lunga tra le principali divisioni europee. Solo Bayern Monaco (27) e Manchester City (20) hanno fatto meglio.