LIVE Spazio Novecento, la cena di Natale della Lazio. Immobile: “Speriamo che la serata porti bene” (FOTO)

LIVE SPAZIO NOVECENTO – La Lazio stasera sarà a Spazio Novecento per la tradizionale cena di Natale. I giocatori , accompagnati da mogli e fidanzate, e lo staff sfileranno per la festa natalizia, utile anche a risollevare il morale prima del match contro il Cagliari. Presente anche il cantante dei Thegiornalisti Tommaso Paradiso, che pensrà a movimentare la serata.

AGGIORNAMENTO ORE 21:40 – E’ il momento della sfera di melanzane su laghetto di san marzano.

AGGIORNAMENTO ORE 21:35 – Manila Nazzaro ed Enrico Sarzanini hanno appena dato inizio alla serata.

AGGIORNAMENTO ORE 21:30 – Davanti alle telecamere ha parlato anche il direttore generale Giulio Gargano: “Siamo al servizio della S.S Lazio, è una bella occasione per farci gli auguri di Natale e farli ai nostri tifosi. Auguro a questa squadra un po’ di fortuna, perché finora ne abbiamo avuta poca. Stiamo facendo tutti un grande sforzo, a partire dal mister. I ragazzi si impegnano e fanno tanti sacrifici, qui nessuno cerca di fare meno. Tutti fanno il massimo, con le proprie competenze e professionalità. Cercheremo di raggiungere i traguardi che tutti sappiamo. Lotito? Ha un buon cuore, sembra burbero ma è una corazza. Ha una dimensione umana straordinaria. Chi è vicino a lui ne beneficia, chiaramente a volte ci si discute. Lui ha grande intuizione e grandi capacità. La sua storia da imprenditore parla chiaro. Spero che la Lazio riesca a volare sempre più alto”.

AGGIORNAMENTO ORE 21:25 – Ai microfoni è intervenuto anche don Vittorio Trani : “Sono tanti anni che sono vicino alla Lazio, esattamente 26. Ero tifoso della Lazio prima e lo sono ora a maggior ragione. Non c’è spiegazione logica, la Lazio ti entra dentro e diventa parte di te. La linea adottata con la società è quella di offrire l’opportunità di una presenza che poi si traduce anche nella messa quando c’è la partita in casa. Ovviamente ci sono momenti in cui i giocatori vivono momenti religiosi, come i matrimoni o i battesimi. Vogliamo dare la possibilità di avere un punto di riferimento per tutti questi aspetti. Tra i giocatori cattolici ci sono quelli praticanti che vengono a messa, alcuni non sono praticanti. Auguro alla Lazio di avere sempre un ambiente pieno di serenità, perché è frutto di rapporti saldi e belli”.

AGGIORNAMENTO ORE 21:20 – Il presidente Lotito ha salutato i suoi giocatori.

AGGIORNAMENTO ORE 21:10 – Il presidente Claudio Lotito è appena arrivato a Spazio Novecento.

AGGIORNAMENTO ORE 21.08 – Anche Maurizio Manzini interviene: “Prima di iniziare questa serata che sarà sicuramente allegra, trovo che sia doveroso ricordare un grande personaggio, Felice Pulici. Era una persona estremamente riservata, estremamente buona. Poi aveva una grandissima dote: vedeva il club come un gruppo solido, unico. E come tutti i gruppi c’è qualche dissidio a volte. Lui si inventava di tutto affinché queste due o più persone risolvessero immediatamente ed eliminassero questa crepa. La dote maggiore che aveva era questa, quella di catalizzare più persone. era una leadership particolare, la sua. Non si metteva mai in mostra. Sognava di vivere in una realtà, la Lazio, in cui tutti fossero davvero uno per tutti e tutti per uno. Lo ricorderò per sempre anche per questa sua grande capacità”. Poi sul nuovo libro, intitolato ‘Uno contro tutti‘: “La mia famiglia è a Roma dal 1900. Attualmente siamo 350. 349 romanisti arrabbiati e io. Ecco perché uno contro tutti! Quando capita che perdiamo un derby, io ricevo 349 chiamate… ‘come stai?’, ‘è da un po’ che non ci sentiamo’. Noi sicuramente siamo meno dei romanisti, ma siamo eletti. Dobbiamo esserne fieri, orgogliosi della nostra lazialità. Un modo di vivere. Siamo una grande famiglia, un grande club. Diamo atto a Lotito, Tare e Peruzzi che hanno formato un gruppo coeso. L’augurio è quello di rendere felici i nostri tifosi il più possibile, facendo raggiungere i traguardi che sognano e che sognamo anche noi”.

AGGIORNAMENTO ORE 21.00 – C’è anche Danilo Cataldi: “Sono sincero, sono particolare nel vestiario. L’occasione di oggi merita eleganza. La location è davvero bella e mi fa piacere passare una serata in compagnia di tutte le persone del mondo Lazio. Auguri di buon Natale a tutti i tifosi biancocelesti e felice anno nuovo. La speranza è quella di raggiungere traguardi importanti, perché questa squadra se li merita. Ora vado al mio tavolo di ex Primavera, sperando che non abbiano già mangiato tutto. Vedrò di farmi rispettare visto che sono il più grande”, ha concluso a Lazio Style Channel.

AGGIORNAMENTO 20.53 – Intervista doppia la coppia Ciro e Jessica Immobile. La prima a rispondere è Jessica: “Quella di stasera è anche un’occasione per ritrovarci e salutarci prima delle vacanze. Con la speranza di ricominciare il prossimo anno nel migliore dei modi”. Poi Ciro: “Vizio del gol? Non conta molto, l’importante è vincere. Speriamo che questa sera porti bene per sabato e per il resto del campionato”. Poi risponde ancora Jessica a proposito della loro storia d’amore: “Lui dice che, siccome era il re di Pescara, bastava quello per avere tutte ai suoi piedi. Se ha scelto la più bella? Non lo so, so che ha scelto quella che lo ama più di tutte. E’ stata una conoscenza tra ragazzi normali. Lui è bravo in tutto, sono stata fortunata!”. Qui Ciro interrompe la consorte: “Ma intervistatela più spesso, se deve rispondere così, dicendo tutte queste belle cose! Comunque siamo ragazzi normali, ci siamo conosciuti come tutte le coppie e poi è nato qualcosa di speciale. Sui social esce fuori la nostra naturalezza, siamo due ragazzi come tanti, con due bambine che ci fanno morire dal ridere”. E poi gli auguri: “Auguro a tutta la nostra famiglia un felice Natale. Ai tifosi della Lazio mando un forte abbraccio, ci rivedremo più forti il prossimo anno!”, conclude il centravanti biancoceleste. Gli fa eco la moglie Jessica:“Mi auguro di gioire con la Lazio il più possibile!”.

AGGIORNAMENTO ORE 20.49 – Anche Enrico Lotito, figlio del presidente laziale, è intervenuto: “Fa piacere essere qui. Siamo una grande famiglia, ci teniamo a unirci per le feste di Natale. Siamo contenti di essere qui in questo bellissimo locale. A tutti i tifosi biancocelesti auguro buone feste. Mi auguro, inoltre, che dalle prossime partite siano sempre di più i tifosi allo stadio per raggiungere insieme l’obiettivo Champions. Io calciatore? Fin da piccolo mi sono cimentato, apprendendo la tecnica dell’attaccante”.

AGGIORNAMENTO ORE 20.45 – Parla anche Riza Durmisi: “Mi piace molto stare qui, siamo tutti insieme in allegria. Bisogna sempre essere allegri nella vita. Faccio gli auguri di Natale a tutti”.

AGGIORNAMENTO ORE 20.40 – Sergej Milinkovic Savic è scherzoso: “Ogni anno siamo qui, è sempre bello venire e stare insieme per il Natale. Faccio a tutti i laziali i miei migliori auguri! Il mio vestito di stasera? A me piace essere un po’ più sportivo, sono ancora giovane. Se inizio già a vestirmi come Radu, Senad e gli altri…”, ha commentato ai microfoni del canale biancoceleste.

AGGIORNAMENTO ORE 20:37 – Ecco anche Thomas Strakosha e Valon Berisha. Il portiere traduce il compagno di squadra: “E’ un momento per rilassarsi. Ci serve, non siamo molto felice degli ultimi risultati. Ma ora ci riprenderemo. Vestito elegante? Ogni tanto anche io devo farlo. Se Valon preferisce vestire elegante o sportivo? Sportivo, sportivo! Si sente più comodo così. Auguro a tutti di avere la salute, auguro un felice Natale. E di vedere la Lazio più in alto possibile”, hanno commentato al canale biancoceleste.

AGGIORNAMENTO ORE 20.50 – Ecco il menù:

AGGIORNAMENTO ORE 20.40 – Ci sarà un tavolo degli ex Primavera, uno per i leader biancocelesti e uno per i giocatori brasiliani.

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 – Dopo Bianchessi è il turno de capitano Senad Lulic: “Ci troviamo di nuovo qui come fa una vera famiglia. Sono contento di festeggiare questo Natale in anticipo con tutti i miei compagni. Forse è vero, il periodo non è proprio quello più adatto per festeggiare, ma sono convinto che i risultai arriveranno a breve. Sono fiducioso per le prossime partite, riusciremo a finire l’anno al meglio. Spazio Novecento? Ormai è diventata casa nostra, l’ambiente stasera è davvero bellissimo. Da capitano biancoceleste auguro a tutti i laziali di passare un felice Natale e un nuovo anno in salute”.

AGGIORNAMENTO ORE 20:20 – Al canale biancoceleste è intervenuto Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile: “Questo è il secondo Natale alla Lazio, ne avremo anche altri. E’ stata una grande decisione venire qui, nella prima grande società di Roma. La soddisfazione, a oggi, è avere le squadre Under 15, 16 e 17 dal quinto posto in su. Poi, una grande soddisfazione è quella di avere sette giocatori Under 15 in Nazionale. E’ una soddisfazione per tutto l’ambiente. Traguardi? Non mi piace parlarne. Io parlo di progetti, ne abbiamo uno di lunga gittata. Il nostro è portare tutte le squadre Under 15, 16 e 17 ai playoff, l’Under 14 alla vittoria del campionato. Auguro a tutti i tifosi la salute e serenità. E alla prima squadra di raggiungere la Champions”.

AGGIORNAMENTO ORE 20:15 – A presentare la serata sarà la coppia formata da Enrico Sarzanini e Manila Nazzaro. La showgirl ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: “Per me è bellissimo essere qui insieme a Sarzanini, è il mio secondo anno, sarà una bella serata all’insegna dell’allegria. Un momento bello quello del Natale che la società vuole condividere con le famiglie di chi ne fa parte. La bellezza di quest’anno è che ci si ritrova tutti uniti, i risultati arrivano se c’è unione. Bisogna sorridere ed essere positivi, con il girone di ritorno tutto può capovolgersi. L’anno scorso ho portato bene, speriamo sia lo stesso! Speriamo di agganciare la Champions, è il nostro obiettivo, lo scorso anno l’abbiamo perso per un soffio. Se dovessi scegliere tra una grande Europa League e raggiungere la Champions sceglierei la seconda”.









AGGIORNAMENTO ORE 20:10 – Con Basta e Acerbi ecco anche Guido Guerrieri. Sono entrati all’interno di Spazio Novecento anche il ds Igli Tare, il direttore della comunicazione biancoceleste Stefano De Martino.

ORE 20.00 – Arriva la prima protagonista della serata: si tratta di Olimpia, accompagnata dal falconiere Bernabè. Tra i primi ad arrivare Basta ed Acerbi che si sono fermati a firmare autoagrafi e a fare foto con i tifosi.