Calciomercato. Due giocatori lasciano l’Atletico Madrid e volano in Cina

CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID – L’Atletico Madrid di Simeone perde due giocatori fondamentali per gli ultimi mesi della stagione: come riportato dal sito gianlucadimarzio.com, infatti, è ufficiale il passaggio di Yannick Carrasco e Nico Gaitan in Cina, precisamente al Dalian Yifang.

DUE PEDINE DI LUSSO – Il campionato cinese si arricchisce così di altri due talenti: Carrasco, centrocampista offensivo classe 1993, è un prospetto molto interessante e uno dei giocatori che Simeone usava principalmente a partita in corso, per cambiare le redini di un risultato negativo. Veloce e molto tecnico, vanta un gol in Finale di Champions League (Real Madrid-Atletico Madrid 6-4 d.c.r.): Carrasco segnò il pareggio che allungò ai supplementari il match della finale giocata a San Siro nel 2016. Gaitan, dal canto suo, è un giocatore di fascia classe 1988: nell’ultima sessione invernale di mercato era stato avvicinato all’Inter di Spalletti. L’Atletico Madrid perde così due giocatori chiave nelle rotazioni di Simeone: chissà che questa non possa essere una notizia positiva per la Lazio, visto e considerato che la squadra spagnola è una delle sedici a giocarsi la vittoria dell’Europa League.

Marco Barbaliscia