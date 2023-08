Le porte della Serie C si aprono per un talento biancoceleste

Tempo di lettura: < 1 minuto

BERTINI SPAL - Prima Valerio Crespi, ora Marco Bertini. I giovani talenti biancocelesti si fanno le ossa nelle serie minori per tornare, l'anno prossimo, alla casa madre Lazio. Dopo l'attaccante, ora è il turno del centrocampista classe 2002, che si accaserà in Serie C alla Spal.

Calciomercato Lazio: Bertini va alla Spal

Ferrara e Roma, nel tempo, hanno steso una bella relazione di calciomercato. A partire da Lazzari, fino ad arrivare a Fares, Spal e Lazio spesso si sono trovate sedute allo stesso tavolo. E oggi, come sottolineato dall'esperto Alfredo Pedullà, chiuderanno una nuova trattativa, quella per Marco Bertini. Dopo aver esordito in Serie A con l'aquila sul petto, per il giovane centrocampista è tempo di Serie C.