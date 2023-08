Mario Rui si allontana dalla Lazio: accordo col Napoli per il rinnovo

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MARIO RUI RINNOVO NAPOLI - Mario Rui si allontana dalla Lazio. Il terzino portoghese avrebbe trovato l'accordo per il rinnovo con il Napoli, sciogliendo la tensione che si era creata ultimamente tra le parti.

Calciomercato Lazio, Mario Rui verso la permanenza al Napoli

Sciolta la tensione tra Mario Rui e Napoli. Qualche giorno fa l'agente del portoghese, Giuffredi, lo aveva definito scontento nel capoluogo campano, e oggi ecco la svolta. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il terzino portoghese avrebbe deciso di prolungare il suo accordo con i partenopei fino al 2026, allungando di un anno l'attuale scadenza. Nelle ultime ore si sarebbe trovato l'accordo per il rinnovo, rompendo una fase di stallo nella quale si era inserita, anche se non concretamente, la Lazio di Maurizio Sarri.