L'ex obiettivo Wieffer: "Il 3-1 sulla Lazio è un buon risultato"

WIEFFER FEYENOORD LAZIO - Mats Wieffer è stato a lungo accostato alla Lazio in estate. Con il suo Feyenoord ha nuovamente battuto i biancocelesti, risultando tra i migliori in campo. Intervistato sui canali della Uefa, il centrocampista ha parlato della vittoria e del compagno Gimenez.

Feyenoord - Lazio, parla Wieffer

"Nel primo tempo abbiamo giocato bene. Il secondo, invece, è stato più duro. La Lazio doveva attarci e abbiamo concesso un calcio di rigore. Dopo, però, abbiamo difeso bene. Il 3-1 è sicuramente un buon risultato".

Il gol di Gimenez

"Una mia qualità? Pressare in avanti. E poi Gimenez ha segnato un gol bellissimo, si è girato e l'ha messa all'angolino. Ha già messo a referto diverse reti in questa stagione, due anche contro la Lazio. È fantastico riaverlo in squadra".

