Mauri al Golden Boy: "La Lazio vive di alti e bassi"

Tempo di lettura: < 1 minuto

Dal nostro inviato a Torino Martino Cardani

MAURI LAZIO GOLDEN BOY - Tra i grandi ospiti del Golden Boy 2023 c'era anche Stefano Mauri. L'ex capitano della Lazio ha parlato ai taccuini di Lazionews.eu e Radio Sportiva affrontando diversi argomenti. Ha analizzato il cammino a due volti della squadra di Maurizio Sarri, prima di passare a parlare del calcio italiano in genere. Ecco, qui di seguito, le sue parole.

Lazio, dal Golden Boy parla Stefano Mauri

"La Lazio sta facendo un campionato al di sotto delle attese. E' oggettivo, anche guardando la classifica. Vive di alti e bassi. Vedo un po' di fatica dalla cintola di centrocampo in su, ma in Champions League ha fatto bene passando il turno. Da qui a gennaio salirà in classifica e poi giocherà per il quarto posto come l'anno scorso".

Il calcio italiano in crisi

"Si dice sempre. Poi dopo guardi ai risultati e vedi Inter in finale di Champions League, Milan in semifinale e Napoli ai quarti. La Roma è arrivata in fondo in Europa League. Sembriamo in difficoltà, ma ci togliamo sempre soddisfazioni".

Dal campo alla scrivania

"Il campo manca sempre. Ma ci sono altre cose da fare. Il calcio è bello da vedere anche fuori dal rettangolo verde".

"Serata fantastica, in una location degna dell'evento che premia i migliori giovani. Ha vinto Bellingham meritatamente. Vedremo nei prossimi anni cosa riuscirà a fare: credo che si porterà a casa anche il Pallonde d'Oro".