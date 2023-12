Mauri: "La Lazio fa troppa fatica a chiudere le partite"

Tempo di lettura: < 1 minuto

INTERVISTA MAURI LAZIO - L'ex capitano della Lazio Stefano Mauri, ha rilasciato un'intervista, parlando durante la trasmissione 'Gol di Tacco' di TvPlay, ecco le sue dichiarazioni.

Le parole di Mauri sulla Lazio

"Il vero passo falso è quello dei biancocelesti. Ha perso altri punti contro squadre pericolanti. L’anno scorso creavano tante occasioni, quest’anno fa troppa fatica a costruire e una volta in vantaggio non riescono a chiudere le partite. Il gioco di Sarri è sempre lo stesso e non è quello il problema: i due attaccanti esterni, Zaccagni e Felipe Anderson, non stanno facendo la differenza come l’anno scorso“.