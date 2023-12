Orrico: "Lazio - Inter partita strana. Ecco chi è la favorita"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ORRICO LAZIO INTER - La portata principe della sedicesima giornata di Serie A sarà Lazio - Inter. Dopo il pareggio della Juventus, la sfida tra biancocelesti e nerazzurri è divenuta ancora più importante. Intervenuto in diretta su Twitch sul canale TvPlay, un ex allenatore come Corrado Orrico ha fatto il suo pronostico. Ecco, qui di seguito, le parole.

Lazio - Inter, parla Orrico

"Lazio-Inter sarà una partita secondo me strana, anche se la favorita resta l’Inter, è nettamente la squadra più forte rispetto gli altri, Inzaghi ha almeno due giocatori di valore per ruolo. I nerazzurri quest’anno sono obbligati a vincere lo scudetto, visto che sono tra le più forti in Europa. Anche se è sorprendente il rendimento dei biancocelesti in questa stagione".