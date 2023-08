Lazio Women, tutta la gioia di Eleonora Goldoni

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO WOMEN GOLDONI SOCIAL - Benvenuta Eleonora Goldoni! La calciatrice si presenta sui social con la maglia della Lazio Women ed esprime parole al miele per la sua nuova avventura nella Capitale. L'ex giocatrice del Sassuolo veste biancoceleste e, come sempre col sorriso, dichiara nel post condiviso sui propri profili social: "Sono tanto contenta di essere qui e di poter giocare per una società così importante come la Lazio, che ho scelto e desiderato. Ho voluto sposare un progetto vincente nel quale sentirmi parte integrante".

Lazio Women, il primo video di Eleonora Goldoni biancoceleste