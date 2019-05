Lazio, 4 sconfitte in 7 giornate di campionato: è il peggior dato dell’era Inzaghi

LAZIO INZAGHI – Con la sconfitta di questo pomeriggio, la Lazio ha detto addio alla rincorsa Champions. Il 3-1 subito oggi, è la quarta sconfitta in 7 partite di campionato. Come riporta LazioPage è il peggior dato da quando Inzaghi siede sulla panchina biancoceleste. L’ultimo precedente a fine 2015 sotto la gestione Pioli: in quel caso furono 5 le gare perse in 7 sfide disputate.