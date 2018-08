LAZIO. Di Carlo: “Contro la Juve saranno determinanti Milinkovic e Luis Alberto, Acerbi un leader”

JUVENTUS LAZIO INTERVISTA DI CARLO – Nello scorso campionato di Serie B, Domenico Di Carlo non è riuscito a raggiungere la salvezza con il Novara e quest’anno la squadra piemontese ha deciso di ripartire dalla Lega Pro senza di lui. Attualmente sprovvisto di un undici da allenare, l’ex tecnico, tra le altre, di Chievo Verona e Sampdoria, è intervenuto quest’oggi ai microfoni del canale tematico biancoceleste per raccontare le sue sensazioni in vista del big match di sabato pomeriggio tra Juventus e Lazio.

JUVENTUS-LAZIO – “Il calcio è composto da motivazioni e strategia: in occasione della partita con la Juventus mi aspetto grandi prestazioni da parte di Sergej Milinkovic e Luis Alberto. Mister Inzaghi conosce le qualità della sua squadra e sono sicuro che, grazie alla sua mentalità vincente, la Lazio andrà a Torino per fare la sua gara e per ottenere il massimo in termini di risultato”.

LAZIO – “All’inizio è difficile capire se una squadra è pronta fisicamente o tatticamente. I biancocelesti sabato scorso hanno affrontato una squadra di livello come il Napoli: la sconfitta fa male ovviamente, ma i biancocelesti devono ritrovare sul campo le caratteristiche che hanno permesso agli uomini di Simone Inzaghi di lottare fino alla fine per un posto in Champions League”.

ACERBI – “Francesco Acerbi può essere impiegato, in una difesa a tre, come centrale e come terzo di sinistra: il numero 33 biancoceleste è un calciatore molto intelligente e sa guidare molto bene un reparto arretrato. La Lazio ha sempre giocato compatta e non ha mai concesso punti di riferimento alle squadre avversarie e, secondo me, la formazione biancoceleste continuerà ad esprimersi bene nel corso dell’annata sportiva sportiva proprio grazie alla filosofia di gioco profusa fino ad oggi”.