Lukaku è pronto per la nuova stagione, nonostante un futuro ancora in bilico (FOTO)

LAZIO LUKAKU RITIRO – Nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno, Jordan Lukaku, smaltiti i problemi fisici, è pronto a sottoporsi alla visite mediche di rito per dare ufficialmente inizio alla sua nuova stagione. Allo scoccare della mezzanotte, la società biancoceleste, tramite i suoi canali social, ha voluto fare gli auguri al suo calciatore: “Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno!” La risposta del belga non si è fatta attendere: “Grazie, ci vediamo domani”. Il suo futuro è ancora in bilico, su di lui c’è l’interesse della Premier League, ma il calciatore sembra ormai pronto ad unirsi con il resto della squadra.