QUI JUVENTUS. Seduta tattica allo ‘Stadium’: Bernardeschi in vantaggio su Cuadrado per partire dal 1′

QUI JUVENTUS – Anti-vigilia del big match della seconda giornata di campionato tra Juventus e Lazio: i bianconeri proseguono gli allenamenti in vista dell’importante appuntamento di sabato alle ore 18:00 contro i capitolini. La squadra di Allegri, questa mattina, si è ritrovata sul campo dell’ ‘Allianz Stadium’ per svolgere la seduta: i bianconeri si sono concentrati sulla fase tattica, provando alcuni movimenti difensivi ed offensivi. Molti tifosi sono accorsi nei pressi dell’impianto per strappare un autografo o un ‘selfie’ con i giocatori: tra di loro è anche apparsa una gigantografia di ‘CR7’.

LE SCELTE DI ALLEGRI – Ancora qualche dubbio aleggia nella mente di mister Allegri sulla formazione titolare da schierare sabato contro la Lazio. Al centro dell’attacco ci sarà, ovviamente, Ronaldo, al debutto casalingo con la maglia bianconera. Nel 4-2-3-1 juventino dietro il portoghese agiranno Dybala e Douglas Costa, con Bernadeschi in vantaggio su Cuadrado per un posto sulla corsia di destra. A centrocampo ci sarà Pjanic, al suo fianco uno tra Khedira ed Emre Can, con il tedesco al momento favorito.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa; Ronaldo.

M.B.