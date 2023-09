Atletico Madrid, Hermoso: "Non c'è tempo per rimpiangere i risultati passati"

Tempo di lettura: < 1 minuto

HERMOSO ATLETICO MADRID LAZIO - Queste le parole di Mario Hermoso, difensore dell'Atletico Madrid, intervistato da Marca in merito al prossimo derby contro il Real Madrid. Il calciatore ha fatto riferimento anche alla gara di Champions League contro la Lazio, finita 1-1 allo Stadio Olimpico di Roma.

"Come si arriva al derby? Penso sia il momento migliore per affrontare un derby, penso che ogni momento sia sempre buono. Sì, è vero che le dinamiche, ovviamente, ti generano, ti danno stabilità, per continuare a crescere, ma come succede nella vita quotidiana del calcio, non hai tempo praticamente per nulla. Né pensare, né divertirsi, né rimpiangere i risultati passati perché praticamente si gioca a 72 ore. Dopo una partita praticamente stai già pensando a quella successiva. Penso che affrontare la partita in questo momento, con la concorrenza davanti e soprattutto giocarla in casa, ci faccia bene. Siamo in quel momento in cui vogliamo fare un passo avanti, rivendicare noi stessi e far capire che anche noi abbiamo grandi giocatori, un'ottima rosa e che vogliamo competere faccia a faccia".