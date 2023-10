Briga critico con la Lazio: "Situazione che si ripete ciclicamente"

Tempo di lettura: < 1 minuto

BRIGA FEYENOORD LAZIO - La Lazio ha perso malamente sul campo del Feyenoord. Ancora una volta i biancocelesti hanno dovuto cedere il passo ai dirimpettai di Rotterdam. L'incontro del De Kuip si è concluso sul risultato di 3-1 e non ha lasciato indifferente un grande tifoso capitolino come Mattia Briga.

Feyenoord - Lazio, il tweet di Briga

"Sono troppo arrabbiato e deluso per l’atteggiamento e per la prestazione - ha scritto il noto cantante e tifoso della Lazio su X, già Twitter -. Un primo tempo così in Champions non si può vedere, considerando che è una situazione che si ripete ciclicamente. Il modo in cui affrontiamo certe partite mi lascia senza parole".

LE NOTIZIE SULLA LAZIO DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO: CLICCA QUI