Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CALCIOMERCATO GUENDOUZI - Mattéo Guendouzi sta per sbarcare in Italia. Come lasciato intendere dalla Lazio sui social, il centrocampista francese arriverà alle 16:30 di oggi all'aeroporto di Ciampino, per svolgere subito dopo le visite mediche in clinica Paideia.

Guendouzi alla Lazio, l'indizio social