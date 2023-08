Lazio, le prime parole di Rovella: "Non vedo l'ora di giocare"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROVELLA - Nicolò Rovella è appena atterrato all'aeroporto di Fiumicino e sta per diventare un calciatore biancoceleste. Ecco le sue prime parole postate dai profili social della Lazio.

Lazio, Rovella arriva a Roma: le prime parole

Nicolò Rovella sta per diventare un nuovo giocatore della Lazio. Per domani sono attese le visite mediche. Nel frattempo, è arrivato a Fiumicino accolto da una folla di tifosi biancocelesti. Ecco le prime parole del ragazzi: " Tifosi della Lazio, sono felicissimo di essere qua e non vedo l'ora di giocare"