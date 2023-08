Fioretti: "Mi piacciono molto i profili accostati alla Lazio"

Tempo di lettura: 2 minuti

FIORETTI INTERVISTA LAZIO- Il cronista Fioretti, noto tifoso della Lazio, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club. Ha parlato dei nuovi acquisti (in particolare Kamada), ma anche degli obiettivi di mercato biancocelesti. Ecco le sue parole.

Le parole di Fioretti in un' intervista in cui si parla di Lazio

Fioretti sul calciomercato della Lazio : Isaksen e Kamada

“L'incontro tra Lotito e Sarri ha dato i suoi frutti, credo si sia arrivati a un accordo. Mi piacciono molto i profili accostati alla Lazio, Isaksen mi sembra il calciatore giusto per il calcio di Sarri. Tra l'altro ha anche esperienza internazionale. Per quanto riguarda Kamada, per me è un giocatore perfetto. Ha tante rincorse all'indietro rispetto a Milinkovic, e poi ha la tecnica, che non guasta mai. Assomiglia molto a Zielinski. Certo, a oggi il Sergente gli è sicuramente superiore, ma per Kamada i numeri parlano da soli. Le ripartenze del giapponese potranno essere utili alla Lazio nelle ripartenze, Certo, poi ci sono le variabili relative all'adattamento negli schemi di Sarri. Ci vorrà tempo e impegno, ma sono certo che Kamada non ci deluderà. La priorità adesso è l'esterno sinistro”.

Fioretti sul rapporto Lazio - Sarri

“La società è venuta incontro a Sarri. Il mancato arrivo di Sow è stato causato dalla bocciatura del mister. Questo vuol dire che alla fine si è arrivati a un compromesso tra presidente e tecnico. La Lazio viene da un grande campionato. Ricordiamoci che l'anno scorso, di questi periodi, la Lazio secondo i principali quotidiani poteva ambire massimo all'Europa League”.

Fioretti sugli obiettivi del calciomercato della Lazio : Ricci

"Secondo me Ricci è superiore come tipologia di calciatore a Hjulmand. Poi è italiano, e questo è un fattore importante. L'Empoli tra l'altro alleva sempre calciatori importanti che non faticano ad ambientarsi nelle grandi piazze. Hjulmand è più bravo a recuperare palla, come mezzala non lo vedo bene. Cancellieri? Lo darei via in prestito per poterlo poi riaccogliere a Formello tra qualche anno, con un bagaglio di esperienza diverso. Sarebbe un peccato vanificare l'investimento fatto solamente un anno fa”.