Guendouzi saluta il Marsiglia: "Me ne vado a testa alta"

GUENDOUZI MARSIGLIA SALUTO - Matteo Guendouzi, da ieri sera, è ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio. La sua avventura al Marsiglia è finita. Perciò, il francese ha utilizzato i social per il saluto a uno dei club più importanti di Francia e ai suoi tifosi.

Guendouzi e il saluto al Marsiglia

Guendouzi scrive con il cuore. E parla di colpo di fulmine: "Quel 6 luglio 2021 c'è stato un flash. Sono passati due anni di passione, pazzia e condivisione, momenti complessi che ho vissuto con il vostro supporto costante" si legge nel post Instagram. Continua: "Chi un giorno sbarca in porto, è destinato a sentirsi a casa a Marsiglia". Perciò, "Volevo ringraziare voi marsigliesi per il sostegno, le critiche costruttive e la vostra immensa passione che fa e farà la forza del club. Me ne vado a testa alta, portando con me bellissimi ricordi. Parto avendo dato tutto. Giocare al Veledrome è stato un onore, una motivazione e una forza incredibile" conclude Guendouzi prima di concedere un ulteriore ringraziamento a tifosi, staff e società.

