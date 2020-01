Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO AGOSTINELLI – A poche ore dal fischio d’inizio di Lazio-Napoli, l’ex biancoceleste Andrea Agostinelli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare del posticipo dell’Olimpico. La squadra di Inzaghi arriva al big match con 9 vittorie di fila messe in cassaforte, mentre il Napoli di Rino Gattuso proverà a giocarsi il tutto per tutto per uscire da questo momento nero. Ecco le parole di Agostinelli.

Il posticipo di oggi

“Per vincere, al Napoli servirà la cazzimma. Reagire in questi momenti è l’unica cosa che conta. La Lazio invece viene da 9 vittorie consecutive e mentalmente parte avvantaggiata sui partenopei. Per i biancocelesti quella contro il Napoli è sempre una partita pericolosa.”