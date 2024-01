Calciomercato Lazio, Kamada in uscita? Potrebbe partire ma...

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO KAMADA CALCIOMERCATO - Daichi Kamada potrebbe salutare la Lazio dopo appena una stagione. difficilmente lascerà i biancocelesti nel calciomercato invernale ma si rafforza l'ipotesi di un suo addio questa estate.

Il futuro del giocatore

Il centrocampista nipponico nei giorni scorsi ha parlato del suo futuro con il DS Fabiani, a seguito dell'esclusione dalla Coppa D'Asia. Kamada potrebbe lasciare la capitale soltanto se arrivassero offerte importanti e non verrà esercitata la clausola di rinnovo a giugno per altre tre stagioni. I dubbi sono sia sul futuro che sull'ingaggio. La scelta della Lazio è ponderata a seguito dell'abolizione del Decreto Crescita che costringe le squadre di Serie A a rivedere gli ingaggi dei giocatori provenienti dall'estero. Daichi ha il contratto in scadenza a giugn. Nel frattempo il ragazzo vorrebbe riprendersi la scena, come riporta oggi il Corriere dello Sport, e Sarri crede nella sua rinascita.