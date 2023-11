La Lazio annuncia il gol del mese di ottobre: vincitore a sorpresa

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GOL MESE OTTOBRE - Giusy Moraca vince il Goal of the month, anche abbreviato in GOTM. La calciatrice della Lazio Women batte le reti realizzate da Luis Alberto contro il Sassuolo e da Pedro contro il Celtic grazie al prelibato gesto tecnico realizzato contro il Bologna femminile. Il miglior gol del mese di ottobre 2023 è suo.

