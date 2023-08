La Lazio lancia l'iniziativa "Per lei combattiamo": i dettagli

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INIZIATIVA PER LEI COMBATTIAMO - La Lazio ha lanciato l'iniziativa "Per lei combattiamo", pensata per i tifosi che prenderanno parte alle partite casalinghe della formazione capitolina. Dal dodicesimo in campo al happy birthday, passando per il firmamento biancoceleste, eccone di seguito i dettagli.

"Per lei combattiamo", l'iniziativa per i tifosi all'Olimpico della Lazio

L'iniziativa "Per lei combattiamo" si articola in tre offerte, proposte ai tifosi partecipanti ai match dell'Olimpico della Lazio. Il dodicesimo in campo permetta di poter inviare un selfie, che viene pubblicato sulla specifica pagina, fornendo la possibilità di associare il proprio volto a quello della società biancoceleste.

Il Firmamento biancoceleste

La seconda offerta dell'iniziativa è il Firmamento biancoceleste. I tifosi della Lazio che hanno da poco avuto figli possono compilare il Form, inviando foto del bambino con un gadget ufficiale della società capitolina. Tutti i piccoli nuovi supporters saranno festeggiati sul maxi schermo alla fine del primo tempo.

Happy Birthday

Partecipando al contest Happy Birthday, i tifosi biancocelesti che sono nati nella data di un incontro previsto all'Olimpico, potranno festeggiare allo stadio con la Lazio il proprio compleanno.