Mandas: "Un onore lavorare con Provedel, la Lazio un sogno"

LAZIO MANDAS PRESENTAZIONE INTERVISTA - Cristos Mandas ha parlato per la prima volta da nuovo giocatore della Lazio, prendendo immediatamente come riferimento Ivan Provedel nella consueta presentazione.

Mandas: "Volevo tantissimo venire alla Lazio, mi piace aiutare la squadra"

Ecco prime dichiarazioni di Cristos Mandas, rilasciate ai microfoni ufficiali biancocelesti: "Credo di aver giocato abbastanza bene il campionato dello scorso anno, così la Lazio mi ha cercato e mi ha avvicinato. Non ci ho pensato e sono venuto, lo volevo tantissimo".

Sulla sue caratteristiche

"Sono un portiere a cui piace 'leggere' la partita, mi piace aiutare la squadra in questo modo. Sono un portiere del quale i difensori possono fidarsi. Lavoro per aiutare sempre la squadra a raggiungere gli obiettivi, tutti vogliamo sicuramente conquistare titoli e trofei perché è quello che ha valore nella squadra".

Sull'inserimento nella Lazio

"Posso imparare molte cose, i compagni mi hanno già aiutato tantissimo negli allenamenti, sono molto bravi con me, sono eccezionali. Spero di continuare così perché è molto importante per me".

Sul suo giocatore preferito

"Difficile darti un nome, seguivo già la Lazio e mi piacevano in tanti: molti giocatori e in particolare Provedel che ha fatto un'ultima annata eccezionale. Per me è un onore, sono molto fortunato do poter lavorare con lui, per me è un sogno diventato realtà. Con lui posso imparare moltissimo e nel poco tempo che sono qui sento di essere cresciuto tanto".