Lazio - Monza, dove vedere il match in Tv e streaming

LAZIO MONZA DOVE VEDERE - Dopo l'esordio in Champions League contro l'Atletico Madrid, la Lazio torna a giocare all'Olimpico in Serie A. Questa volta c'è il Monza di Palladino. Andiamo a scoprire dove sarà possibile seguire la partita, oltre che qui in diretta su Lazionews.eu.

Lazio - Monza, dove vedere il match in Tv e in streaming

Lazio - Monza, in programma sabato 23 settembre 2023 alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN, in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale, sia su Sky.