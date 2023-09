QUI FORMELLO: Vecino, Pedro e Pellegrini a riposo

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO REPORT 7 SETTEMBRE - Nonostante la pausa nazionali, la Lazio continua ad allenarsi. Con la rosa priva di 8 giocatori, convocati per rappresentare i rispettivi paesi, Sarri ha svolto nella giornata di oggi una doppia seduta di allenamento a Formello, per preparare a meglio la trasferta contro la Juventus.

QUI FORMELLO, il report dell'allenamento della Lazio

Tanti i giovani aggregati alla prima squadra in questi giorni, ben 7. Ancora fuori, invece, Vecino, Pedro e Pellegrini, che con tutta probabilità torneranno in gruppo all'inizio della prossima settimana. Solo palestra in mattinata per Luis Alberto, che ha svolto nel pomeriggio l'allenamento insieme ai compagni, lavorando a centrocampo con Guendouzi e Rovella. I due nuovi arrivati sono ancora indietro tatticamente e fisicamente, ma hanno voglia di farsi trovare pronti per la prossima gara di campionato.