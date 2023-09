Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO RIPOSO ALLENAMENTI - Dopo Napoli ecco la sosta. Qualche giorno di riposo per la Lazio, vittoriosa al Maradona e libera di preparare con una settimana in più la trasferta contro la Juventus. Come comunicato sui social, i biancocelesti torneranno a Formello nella giornata di martedì 5 settembre.

Lazio, il post per la ripresa degli allenamenti