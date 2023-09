Le previsioni della Lazio per sistemare il rosso in bilancio

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROSSO BILANCIO PREVISIONI - La Lazio ha approvato il bilancio semestrale dell'attività conclusa il 30 giugno 2023. Nel comunicato ufficiale reso noto dal club biancoceleste viene specificato come il Patrimonio Netto sia in rosso di 38,04 milioni. Le previsioni della società capitolina restano però, grazie agli introiti della Champions League, positive.

La Champions League aiuta la Lazio: le previsioni e l'impatto sul prossimo bilancio

Ecco di seguito le previsioni fatte per il prossimo futuro dalla Lazio, come estrapolato dal comunicato ufficiale relativo all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2023: "La partecipazione alla Champions League 23/24, i proventi realizzati dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori nella prima sessione della stagione in corso, il surplus finanziario della campagna trasferimenti estiva dei diritti alle prestazioni sportive, il prosieguo nel percorso di ristrutturazione della rosa della prima squadra, ai fini del rispetto di quanto previsto per le prossime stagioni dalla UEFA (New Financial Sustainability Regulations), ed il ricorso a forme di autofinanziamento liquidanti lasciano ragionevolmente presumere il conseguimento, nel breve-medio termine, dell’equilibrio economico- finanziario".