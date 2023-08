Incontro Lotito-Sarri, Pedullà: "Tensione alta. E' andato malissimo "

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LOTITO SARRI PEDULLA' - La situazione in casa Lazio è complicata, tanto da arrivare ad un confronto tra Lotito e Sarri avvenuto ieri sera a Formello. Ecco le parole di Alfredo Pedullà a riguardo

Incontro Lotito-Sarri

Le parole di Pedullà sul summit

Tensioni alle stelle in casa Lazio secondo Alfredo Pedullà: "Per chi ha voglia di sapere subito come sia andata sintetizziamo così: male tendente al malissimo. A prescindere dalle dichiarazioni di facciata da parte del numero uno del club che magari arriveranno nelle prossime ore. Premesso che non si va da nessuna parte con la frase “i calciatori li prendo io”, la tendenza resta questa e la tensione alle stelle. Sarri ha provato a spiegare che il ritardo ormai è incolmabile, che la preparazione è quasi volata via, che non c’è ancora un sostituto di Milinkovic. La tensione è alta, il rapporto deteriorato, in queste ore praticamente formale. Al punto che nulla escludiamo, la situazione va seguita giorno dopo giorno".