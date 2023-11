Tommaso Paradiso: "Preferisco lo Scudetto della Lazio ai premi"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO TOMMASO PARADISO INTERVISTA - Tommaso Paradiso, cantante e noto tifoso della Lazio, dopo un'esibizione ha risposto ad una domanda riguardante il club biancoceleste.

Tommaso Paradiso: "Io lo Scudetto della Lazio lo prendo sempre"

In seguito ad una sua esibizione all'RDS Showcase, è stata fatta la seguente domanda a Tommaso Paradiso: "Tra la vittoria schiacciante del Festival di Sanremo e lo Scudetto della Lazio, cosa scegli?". Il cantante e tifoso biancoceleste ha prontamente risposto: "No no, lo Scudetto. Io lo Scudetto della Lazio lo prendo sempre. Dei premi non me ne frega niente. Preferisco lo Scudetto della Lazio, te lo giuro".