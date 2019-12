Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO CENA DI NATALE – La Lazio come ogni anno si ritrova a Spazio Novecento, quartiere Eur, per la cena di Natale. I biancocelesti, dopo la splendida vittoria con il Cagliari, hanno archiviato questo 2019. Ora in mente solo la Supercoppa, ma prima una serata tutti insieme. Stasera, gli uomini di Inzaghi, accompagnati dalle rispettive famiglie, avranno l’occasione di stringere un rapport già ben rafforzato. L’inizio è previsto alle ore 20:30.

AGGIORNAMENTO PRE 21.00 – Arriva anche il presidente della Lazio Claudio Lotito. Prima di lui due grandi protagonisti: Luis Alberto e Correa.



















AGGIORNAMENTO ORE 20:35 – Arriva anche Simone Inzaghi. “Mister riportaci la coppa“, le richieste dei tifosi.

AGGIORNAMENTO ORE 20:25 –Cominciano ad arrivare anche gli altri giocatori biancocelesti. Tra questi Lulic, Milinkovic e Vavro e Parolo. Ancora tanti autografi e tanto affetto da parte dei tifosi presenti.

AGGIORNAMENTO ORE 20:10 – Il primo a fare il suo ingresso è Francesco Acerbi. Alla domanda: “Sei stato il primo, come mai?“, il biancoceleste ha risposto: “Perchè non ho nulla da fare!“.