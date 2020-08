Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A DE SIERVO – In Serie A è attesa per l’emendamento che dovrebbe portare alla riforma sugli stadi. L’Ad della Lega Calcio, Luigi De Siervo si è espresso così a riguardo in una nota ufficiale. Queste le sue parole.

Le parole di De Siervo

“L’emendamento sugli stadi al Decreto Semplificazione può rappresentare la svolta che attendiamo da tanti anni per dare uno slancio al nostro calcio. È necessario che finalmente si riesca a favorire l’ammodernamento di impianti ormai obsoleti e la costruzione di stadi polifunzionali e moderni, al passo con quelli costruiti in tutta Europa”.

