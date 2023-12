Superlega, anche PSG e Monaco si schierano contro il progetto

Tempo di lettura: < 1 minuto

SUPERLEGA PSG MONACO - Anche PSG e Monaco hanno pubblicato una nota ufficiale per esprimere la loro posizione in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea, che stamattina ha dato ragione alla Superlega.

Le note di PSG e Monaco contro la Superlega

"Il Paris Saint-Germain rifiuta totalmente e completamente qualsiasi progetto per una cosiddetta Super League, come è stato così fin dal primo giorno e lo sarà sempre. In quanto orgogliosa istituzione europea, il PSG sostiene i principi del modello sportivo europeo, i valori della competizione aperta e dell'inclusione, e lavora con tutte le parti interessate riconosciute del calcio europeo, in particolare con tifosi e giocatori, che sono al centro del cuore del calcio europeo. calcio". Firmato Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain

"A seguito della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'AS Monaco desidera esprimere il suo pieno attaccamento al principio del merito sportivo che regola le competizioni UEFA e del campionato francese. L'AS Monaco continuerà a collaborare con i club della Ligue 1 della Professional Football League e con altri club attraverso l'ECA per partecipare, progressivamente e collettivamente, allo sviluppo del calcio.".