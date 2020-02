Tempo di lettura: < 1 minuto

MAMMA ZANIOLO TIFOSI LAZIO – Continuano a beccarsi a distanza Francesca Costa, mamma di Zaniolo, e i tifosi della Lazio. Sono ormai noti i cori che i supporters biancocelesti le riservano e proprio a tal proposito si è espressa la donna ai microfoni di Radio Globo. Ecco le sue parole.

La mamma di Zaniolo sui cori

“Non mi sono mai sentita offesa, come dicono loro è uno sfottò poco carino nei confronti di una donna, ma è una loro scelta come usare le parole. Quello che mi dava fastidio è che me li scrivono in privato. E questo va al di là del calcio.!

I messaggi di supporto al figlio

“In realtà sono contenta da un lato, perché quando Nicolò si è fatto male, tantissimi della Lazio, che potrebbero avercela con lui vista la rivalità, hanno manifestato la vicinanza a lui in tanti modi e con tanti messaggi. Non c’è solo la parte negativa, sarebbe riduttivo allargarla a tutti. Ci sono questi che sono stati molto molto carini”.

L’infortunio

“Nicolò si sta riprendendo piano piano, fa le sue cure, la riabilitazione. Va a Trigoria tutti i giorni e poi torna a casa. Lui è molto sereno e tranquillo. Quella è la sua forza in realtà, prende tutto molto serenamente e con l’animo positivo. Non si abbatte mai, non l’ha mai fatto da piccino e anche adesso sta continuando su questa strada.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.