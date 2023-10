Sassuolo, Dionisi: "Contro la Lazio non abbiamo giocato"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DIONISI SASSUOLO LAZIO - Alessio Dionisi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bologna - Sassuolo, è tornato sulla partita persa con la Lazio per 0-2. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni.

Dionisi ricorda Sassuolo - Lazio

"La volontà è quella di mettere coraggio, qualcuno dice che ci è mancata la personalità, per me è coraggio perché anche la Lazio ci permetteva di fare delle cose, noi non abbiamo giocato contro la Lazio. Domani troveremo una squadra che sta facendo bene, è organizzata, è in salute e con entusiasmo, dall'altra una squadra che ha voglia di riscattarsi".