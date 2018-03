DINAMO KIEV. Il pres. Surkis: “Lazio grande squadra, mostreremo il miglior calcio possibile”

DINAMO KIEV LAZIO PRESIDENTE – Sarà la Dinamo Kiev la squadra che la Lazio affronterà negli ottavi di finale di Europa League il prossimo otto marzo in Ucraina: a tal proposito, il presidente del club Surkis ha rilasciato delle dichiarazioni sul sito ufficiale della squadra.

GRUPPO – “Per superare il turno di Europa League dobbiamo arrivare alle sfide con la Lazio nelle condizioni ottimali e mostrare il miglior calcio possibile. In campo ci saranno molti giovani, che alternano buone prestazioni ad altre meno buone. Cyhankov per esempio nell’ultimo turno ha segnato ma per il resto ha fatto poco”.

LAZIO – “Quella italiana è una grande squadra, quindi non farò una previsione sul passaggio del turno. Se dopo la partita di Roma avremo ancora delle possibilità, cioè se otterremo una vittoria, un pareggio o una sconfitta con un punteggio contenuto, il 15 marzo la squadra potrà giocarsi tutte le sue possibilità. Il tecnico Chackevič e lo staff mi dicono che nel prossimo futuro i giocatori raggiungeranno le condizioni ottimali e mostreranno il calcio che piace ai tifosi. Se sarà così o meno, si vedrà”.