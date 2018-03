Neve a Roma, allenamenti di Lazio e Milan annullati: le squadre lavoreranno in palestra

NEVE A ROMA – Questa mattina Roma si è svegliata sotto la neve. La perturbazione Burian ha portato molti disagi anche nel mondo del calcio. La Lazio infatti, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, non si potrà allenare, così come il Milan, che dopo la vittoria di ieri all’Olimpico contro la Roma, rimarrà nella Capitale per la sfida di mercoledì in Coppa Italia proprio contro i biancocelesti.

ALLENAMENTI ANNULLATI – Entrambe le squadre hanno annullato gli allenamenti previsti per oggi e si alleneranno in palestra. Il Milan si sarebbe dovuto allenare alle 11.30 sui campi di Acqua Cetosa, impraticabili a causa della neve come quelli di Formello. La Lazio sarebbe dovuta scendere in campo per l’allenamento alle 10:30. Per entrambe le squadre ci sarà un po’ di lavoro in palestra in vista della sfida che vale una finale.

