QUI FORMELLO: Tattica per la Lazio. Domani doppia seduta

ALLENAMENTO LAZIO FORMELLO - La Lazio, dopo qualche giorno di riposa, si è ritrovata tra le mura amiche di Formello senza nazionali. Maurizio Sarri ha ripreso le ostilità senza dieci nazionali, ma con una squadra pronta per essere plasmata dopo gli avvicendamenti del mercato. Grazie all'allenamento, infatti, il tecnico toscano conta di arrivare pronto al dopo sosta, quando i biancocelesti saranno attesi in tre giorni da Juventus e Atletico Madrid.

Allenamento Lazio, le ultime da Formello: 6 settembre 2023

Allenamento pomeridiano per la Lazio. Dopo i giorni di riposo che hanno seguito la vittoria di Napoli, i biancocelesti si sono ritrovati a Formello orfani di dieci nazionali. Dopo un breve riscaldamento di natura tecnica, Rovella e compagni sono stati impiegati da Sarri in un lavoro tattico terminato con una partitella a campo ridotto. La seduta, infine, si è conclusa con alcune esercitazioni atletiche.

Domani doppia seduta

"Proseguirà nella giornata di domani la marcia di avvicinamento della Lazio al prossimo impegno di campionato contro la Juventus, in programma sabato 16 settembre alle ore 15:00. In particolare, gli uomini di Sarri si ritroveranno al Centro Sportivo di Formello per la seduta mattutina alle ore 17:00, mentre nel pomeriggio scenderanno in campo alle 18:00" si legge sul sito della Lazio.