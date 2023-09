Caressa: "Ecco il mio voto al mercato della Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CARESSA VOTO MERCATO LAZIO - Fabio Caressa, noto giornalista sportivo, ha dato il voto al mercato della Lazio. Direttamente dal personale canale Youtube, Caressa ha assegnato all'estate di trattative biancoceleste un 6,5.

Lazio, Caressa da il voto al mercato

“Ho letto tanti brutti voti sul mercato della Lazio, io invece sarei per dare un 6 e mezzo. Ha venduto Milinkovic, anche perché voleva andare via, e a me non convince la punta che hanno comprato per sostituire in caso Immobile, Castellanos. Però, sicuramente, la rosa è cresciuta. Sarri avrà più scelta per le varie competizioni. L’anno scorso per arrivare seconda ha rinunciato all’Europa League, in Champions non potrà fare la stessa cosa. Era importante avere due giocatori per ruolo e Sarri mi sembra che sia stato accontentato. Sono curioso di sapere come si ambienteranno Kamada e Guendouzi. Uno è stato timido e poi ha segnato, l’altro è entrato in campo in maniera sfrontata e mi ha anche convinto”.