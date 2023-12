Valzer di centrocampo: tre calciatori accostati alla Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCO LAZIO CENTROCAMPISTA - La Lazio a caccia di un centrocampista. Potrebbe essere questa la novità del calciomercato di gennaio. Visto l'infortunio di Luis Alberto e la contemporanea assenza di Kamada, impegnato in Coppa d'Asia, il club capitolino può intavolare trattative per portare a Roma una nuova pedina.

Calciomercato Lazio: caccia al centrocampista

Il mercato inizierà a giorni, ma sono già iniziati a circolare i primi nomi. Uno è quello di Hamed Junior Traorè, come riportato da Gianluca Di Marzio. Ma la concorrenza è tanta: sull'ex centrocampista del Sassuolo, ora in forza al Bournemouth, ci sarebbero anche Milan, Napoli e Fiorentina. L'altro lo riporta Sportitalia ed è una conoscenza del calcio italiano: Lazar Samardzic. Anche in questo caso, però, sul giocatore dell'Udinese ci sarebbero i partenopei e la Juventus. L'ultimo, invece, è una sorpresa. Si tratterebbe di Pierre Dwomoh, calciatore dell'Anversa in prestito al RWD Molenbeek. A riportarlo è Il Messaggero.