Biglietti Lazio - Frosinone, l'Olimpico risponde presente: il dato

BIGLIETTI LAZIO FROSINONE DATO - Manca sempre meno a Lazio - Frosinone, ultimo match del 2023 per i biancocelesti di Maurizio Sarri. L'Olimpico è pronto ad aprire le porte per la partita in programma venerdì 29 dicembre alle ore 20:45. Ecco di seguito il dato aggiornato sui biglietti venduti, riportato direttamente dalle parole del responsabile marketing del club capitolino, Marco Canigiani.

Lazio - Frosinone, il dato aggiornato sui biglietti venduti

Come reso noto dal responsabile marketing Marco Canigiani ai microfoni ufficiali biancocelesti, finora sono stati venduti oltre 2.000 biglietti per il match Lazio - Frosinone. L'Olimpico si prepara dunque a riempirsi per l'ultima partita del 2023, con oltre 40.000 tifosi biancocelesti sugli spalti.

Quarti di finale di Coppa Italia, le parole di Canigiani

Riguardo i quarti di finale di Coppa Italia, Canigiani ha affermato: "Sappiamo che il quarto di finale sarà il 10 gennaio, in caso di derby potrebbe essere alle 18:30. Abbiamo dato il via alle vendite come ipotesi derby e ci sarà un ristorno nel caso in cui dovesse esserci la Cremonese".