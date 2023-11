Jorginho: "Voglio tornare in Serie A, ma non so quando"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO JORGINHO CONFERENZA - Jorginho ha ritrovato la convocazione in Nazionale per gli impegni contro Macedonia del Nord e Ucraina. In vista di queste due partite, decisive per la qualificazione dell'Italia a Euro 2024, Spalletti ha voluto richiamare il mediano che tanto bene conosce. L'attuale giocatore dell'Arsenal ha parlato in conferenza stampa di calciomercato e di un suo futuro in Serie A. In estate era stato cercato dalla Lazio.

Jorginho: "Sempre bello giocare all'Olimpico"

Queste le parole rilasciate da Jorginho nella conferenza stampa, sostenuta oggi da Coverciano: "Sono molto in dubbio, vorrei tornare ma non so quale può essere il momento giusto. Voglio tornare sì, ma non so quando, sento di avere ancora cose da fare all'Arsenal. Per me è sempre bello giocare all'Olimpico, speriamo sarà pieno e non vedo l'ora. Non ho nessun blocco, zero".