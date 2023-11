Orsi: "Il gioco di Sarri non è più quello di prima, su Immobile..."

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO ORSI INTERVISTA - Fernando Orsi, ha rilasciato una lunga intervista. Tanti i temi trattati dall'ex portiere della Lazio, dal momento attuale dei biancocelesti al nuovo centrocampo di Sarri, passando per le difficoltà del reparto offensivo.

Orsi: "La Lazio ha avuto delle carenze a livello offensivo finora"

Queste le parole dell'ex portiere biancoceleste Fernando Orsi, a Notizie.com sul Derby: "Non mi è piaciuto e non credo che abbia entusiasmato nessuno, né pubblico, né calciatori, né allenatori. I due tecnici hanno provato a dare valore al pareggio a fine partita, ma in generale è stato un derby brutto e direi anche scritto, perché la paura ha avuto la meglio e quindi lo 0-0 è la logica conseguenza di ciò che si era pronosticato alla vigilia della sfida".

Su Immobile

"Credo che la gara sarebbe finita comunque 0-0, indipendentemente dalle sostituzioni; non penso che sarebbe cambiato molto. Mi sembra poi che Immobile stia cominciando ad avere anche una condizione migliore quindi dico che si deve puntare su di lui. Uno che ha 200 gol sulle gambe non può essersi dimenticato come si segna.

Sul problema del gol

"La Lazio, a livello offensivo, è chiaro che ha avuto delle carenze fino ad ora; le squadre di Sarri hanno sempre fatto tanti gol invece adesso i biancocelesti ne fanno pochi, complice pure la manovra diversa. Il gioco di Sarri non è più quello di prima, se ne è accorto il tecnico e secondo me ha capito che questa squadra deve avere un piano B che può essere aspettare gli avversari e ripartire".

Sulla lotta Champions

"La Champions non è lontana in termini di punti, ma penso che se Lazio e Roma non vincono 4-5 gare di seguito è difficile che possano arrivarci. Anche perché Inter, Juventus, Milan e Napoli sembrano avere qualcosa in più al momento. Centrare la Champions è difficile ma non impossibile, a patto che cambino marcia".

Su Milinkovic

"E’ un po’ come il discorso del Napoli in cui si fanno paragoni con Spalletti. E’ un campionato diverso. Certo, Milinkovic è un’assenza pesante ma ora ci sono Guendouzi e Kamada. Sergej in questi anni ha dato un valore aggiunto alla Lazio, ma adesso sta a Sarri cercare soluzioni alternative e sopperire anche alla sua assenza".